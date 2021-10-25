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فنون ومشاهير
كارمن لبس تتعرض لموقف محرج .. أرادت حلب البقرة وهذا ما حصل معها
Lebanon 24
25-10-2021
|
23:00
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شاركت الممثلة كارمن لبس جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو طريف خلال تصويرها مشهد من مسلسل "على الحلوة والمرة" .
وتعرّضت كارمن إلى موقف محرج أثناء القيام ب حلب" البقرة حيث جاء الحليب في عينها وأحرقتها لتدخل بعدها في موجة من الضحك .
كارمن علّقت على الفيديو قائلة : "بهيدا المشهد كنت عنجد عم جرب إحلب البقرة، والنتيجة إنو بدل ما ينزلو بالسطل طلعو بنص عيني ضلت تحرقني نص ساعة، بس أنا مع هيك غشيانة ضحك".
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