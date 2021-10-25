كارمن لبس تتعرض لموقف محرج .. أرادت حلب البقرة وهذا ما حصل معها

شاركت الممثلة كارمن لبس جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو طريف خلال تصويرها مشهد من مسلسل "على الحلوة والمرة" .وتعرّضت كارمن إلى موقف محرج أثناء القيام ب حلب" البقرة حيث جاء الحليب في عينها وأحرقتها لتدخل بعدها في موجة من الضحك .كارمن علّقت على الفيديو قائلة : "بهيدا المشهد كنت عنجد عم جرب إحلب البقرة، والنتيجة إنو بدل ما ينزلو بالسطل طلعو بنص عيني ضلت تحرقني نص ساعة، بس أنا مع هيك غشيانة ضحك".