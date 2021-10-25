جيسي عبدو تكشف الحقيقة.. هل دخلت القفص الذهبي؟

نفت الممثلة جيسي عبدو ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخولها القفص الذهبي في حفل زفافٍ أسطوري.





وأضافت: "حفل زفاف؟ وأسطوري كمان؟! ياختي ربنا يسمع منك". وقالت عبدو عبر خاصية القصص القصيرة: "الواحد بيكون قاعد ببيته بأمان الله وفجأة بيلاقي حالو متزوّج وعامل عرس أسطوري، وهو آخر من يعلم".وأضافت: "حفل زفاف؟ وأسطوري كمان؟! ياختي ربنا يسمع منك".