فنون ومشاهير

بعد شائعة طلاقها.. نانسي عجرم عانت من حالة إرهاق وكاد يُغمى عليها على المسرح!

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:30
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اسم نانسي عجرم تصدر مؤخرا تراند وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فور انتشار خبر انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد سنوات طوية من الزواج والحب، الأمر الذي نفاه فادي سريعاً بتسجيل صوتي انتشر عبر صفحات جمهور نانسي بعد ترويج الشائعة بساعات قليلة. ولكن هل تعاني نانسي من أزمة أخرى؟

 

حالة إرهاق

انتشر فيديو قصير لنانسي حيث بدا عليها حالة الإرهاق أثناء وجودها على خشبة المسرح في حفلها الغنائي الأخير في تونس ضمن فعاليات اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

 

وقد بدت نانسي على وشك الإغماء، ولكن سرعان ما واصلت فقراتها الغنائية وحققت نجاحاً واسعاً بهذا الحفل جعلها تتصدر صفحات التواصل الاجتماعي واحتلت التراند في تونس وقت الحفل.

 

وعلمت "نواعم" أن نانسي بالفعل كانت تعاني من حالة إرهاق مفاجىء قبل الحفل بساعات قليلة وحاولت أثناء وجودها على خشبة المسرح إخفاء حالة التعب التي تشعر بها، ولكن التقطتها بعض عدسات المصورين أثناء شعورها "بدوار" مفاجىء بدون أن يشعر به الجمهور وقت الحفل، ونانسي حالياً في حالة جيدة وتستعد لخطتها الغنائية القوية خلال الفترة القادمة حيث لديها حفل جديد في مصر وآخر ضمن فعاليات إكسبو دبي خلال الشهر القادم.

 

أغنية تونسية

على صعيد آخر، وعدت نانسي عجرم جمهورها التونسي بأغنية باللهجة التونسية في خطتها الفنية القادمة، كما تستعد لطرح أحدث كليباتها أغنية "150" خلال الفترة القادمة وهي من ألبومها الغنائي الجديد نانسي 10.

 

وانضمت نانسي لنجوم الموسم الجديد من برنامج ستارز أون بورد حيث ستحيي حفل عيد الحب من 12 إلى 16 شباط 2022 من ميامي إلى جزر الباهاماس.

 

 

المصدر: نواعم
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