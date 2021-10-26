22
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
على خلفية إستدعاء جعجع.. زين العمر للتيار: "ليش ساكتين سمعوني صوتكن" واليسا ترد!
Lebanon 24
26-10-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد الفنان زين عمر على حسابه على تويتر متوجها الى قيادة التيار الوطني الحر، فقال: "دخلكن مش سوا غنينا "أوعا خيك". وختمنا فيها جرح كبير من الأحزان والوجع
ودخلكن مش كتلة القوات اللبنانية صوتت لفخامة الرئيس حتى صار رئيس الجمهورية. حابب هيك بالأملية إسمع شو رأيكن باستدعاء الدكتور سمير جعجع اليوم
ليش ساكتين. سمعوني صوتكن خلصنا بقا مزح".
فردت عليه الفنانة اليسا، وكتبت: "كتير بحترم الانسان اللي بيعرف انو غلط وبيرجع يصلح غلطو ،زاد احترامي الك كتير لانو وطنك شعبك قبل كل شي! تحية الك".
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة جديدة لربطة الخبز!
Lebanon 24
تسعيرة جديدة لربطة الخبز!
01:51 | 2021-10-26
26/10/2021 01:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإنطلاقة الذهبية.. أبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحديداً خلال هذه الاشهر
Lebanon 24
الإنطلاقة الذهبية.. أبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحديداً خلال هذه الاشهر
09:15 | 2021-10-26
26/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل
11:29 | 2021-10-26
26/10/2021 11:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المرتقب للبنزين يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المرتقب للبنزين يوم غد
13:47 | 2021-10-26
26/10/2021 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
14:00 | 2021-10-26
26/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:20 | 2021-10-27
مواقف محرجة لنجمات يوم زفافهن!
23:00 | 2021-10-26
ياسمين صبري تبدأ أزمات مسلسلها الرمضاني
16:00 | 2021-10-26
هالة صدقي بملامح جديدة (فيديو)
14:00 | 2021-10-26
عن قصص واقعية.. غادة عادل تنافس بفيلم "المحكمة" وهذا موعد طرحه
13:13 | 2021-10-26
أول تعليق عراقي عن موضوع ارتداء إليسا درعًا واقيًا للرصاص في حفلتها
13:09 | 2021-10-26
خبر زواج جيسي عبدو بعرس أسطوري يضج مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
27/10/2021 08:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
27/10/2021 08:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
27/10/2021 08:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact