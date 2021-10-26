فنون ومشاهير

على خلفية إستدعاء جعجع.. زين العمر للتيار: "ليش ساكتين سمعوني صوتكن" واليسا ترد!

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:00
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غرد الفنان زين عمر على حسابه على تويتر متوجها الى قيادة التيار الوطني الحر، فقال: "دخلكن مش سوا غنينا "أوعا خيك". وختمنا فيها جرح كبير من الأحزان والوجع
ودخلكن مش كتلة القوات اللبنانية صوتت لفخامة الرئيس حتى صار رئيس الجمهورية. حابب هيك بالأملية إسمع شو رأيكن باستدعاء الدكتور سمير جعجع اليوم
ليش ساكتين. سمعوني صوتكن خلصنا بقا مزح".
 
فردت عليه الفنانة اليسا، وكتبت: "كتير بحترم الانسان اللي بيعرف انو غلط وبيرجع يصلح غلطو ،زاد احترامي الك كتير لانو وطنك شعبك قبل كل شي! تحية الك".
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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