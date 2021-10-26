فنون ومشاهير

تصريحات جريئة لهند صبري حديث المتابعين

Lebanon 24
26-10-2021 | 11:00
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نشرت قناة cbc، برومو الحلقة التي تحلّ فيها الفنانة التونسية هند صبري، ضيفةً على برنامج "معكم"، الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي.

وظهرت هند في البرومو وهي تتحدث عن العديد من الأعمال الفنية التي قدّمتها خلال مشوارها الفني، والتي كان آخرها مسلسل "هجمة مرتدة"، بجانب تفاصيل وأزمات واجهتها في حياتها الشخصية.

كما تكشف عن بداية معرفتها بالفنانة منة شلبي، التي تجمعها بها صداقة قوية، موضحةً: أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض في الأول".

وفي جانب آخر، كشفت هند صبري عن علاقتها بالفنان أحمد السقا بعد تسليمها إياه جائزة الإبداع في "مهرجان الجونة السينمائي"... وقالت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة المُذاعة على شاشة ONE: "إحنا اشتغلنا ثلاثة أفلام تعتبر قليل وكثير بالنسبة لجيلنا وسواء "إبراهيم الأبيض" أو "الجزيرة" 1 و2 هي أعمال ملحمية وراسخة في أذهان وعقول الناس".
المصدر: لها
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