عن قصص واقعية.. غادة عادل تنافس بفيلم "المحكمة" وهذا موعد طرحه

أعلن المنتج المصري، أحمد السبكي، عن موعد طرح الفيلم السينمائي الذي يحمل اسم "المحكمة"، في دور السينما، مبيناً أنه سيكون الشهر المقبل، حيث نشر البوسترات الأولى من الفيلم عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، وذلك في إطار الترويج للعمل الجديد.ونشر أحمد السبكي صورتين لأبطال العمل، ظهرت في إحداها الفنانة المصرية غادة عادل، بمفردها على بوستر الفيلم، بينما ظهر في البوستر الثاني الفنان الشاب أحمد داش، وعقب بأن الفيلم سيعرض في 24 من تشرين الثاني المقبل.وعلق السبكي على الصور، كاتباً: "انتظروا غادة عادل في فيلم (المحكمة) عن قصص واقعية، 24 نوفمبر بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج، إنتاج: أحمد السبكي، تأليف: أحمد عبدالله، إخراج: محمد أمين، وانتظروا البرومو الرسمي قريباً".وتفاعل الجمهور مع الخبر وعبروا عن سعادتهم وتشوقهم للفيلم الجديد، وأكدوا أنهم في انتظار عمل ناجح، وتمنوا أن يحقق النجاح الذي يتمناه الأبطال.ووفقاً لتقارير صحافية، فإن أحداث فيلم "المحكمة"، تتناول قصصاً حقيقية منها قصة "شهيد الشهامة"، التي شغلت الرأي العام مؤخراً والتي راح ضحيتها شاب يدعى محمود محمد البنا، الذي قتل بعد رفضه تعرض إحدى الفتيات للضرب في الشارع بمحافظة المنوفية، ويناقش الفيلم أيضاً قانون العقوبات الخاص بالأطفال ويطالب بتعديله.فيلم "المحكمة" من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، محمود عبدالمغني، جميلة عوض، أحمد داش، صلاح عبدالله، مايان السيد، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، ومحمد مهران.