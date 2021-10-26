مريم أوزرلي في حوض الاستحمام...هل تخطت الحدود الحمراء؟ (صورة)

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جريئة جداً عبر خاصية الستوري في "إنستغرام".

وظهرت مريم جالسة في حوض الاستحمام، حيث وضعت بعض المؤثرات على الصور كرمز بطة وقناع على الوجه، كما علقت كاشفة عن أنها موجودة في برلين عاصمة ألمانيا، حيث تستقر مؤخراً.