وائل كفوري يتناول العشاء مع ممثلة تركية (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني وائل كفوري مع ممثلة تركية شهيرة هي ألتشين سانجو، وتبين أن صورة وائل وألتشين تم تسريبها من مهرجان ضيافة من عام 2017 الذي أقيم في لبنان.