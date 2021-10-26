فنون ومشاهير

وائل كفوري يتناول العشاء مع ممثلة تركية (صورة)

Lebanon 24
26-10-2021 | 12:14
A-
A+
Doc-P-879420-637708726541928514.jpg
Doc-P-879420-637708726541928514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني وائل كفوري مع ممثلة تركية شهيرة هي ألتشين سانجو، وتبين أن صورة وائل وألتشين تم تسريبها من مهرجان ضيافة من عام 2017 الذي أقيم في لبنان.
 
مواضيع ذات صلة
وائل كفوري في ظهوره الأول بعد نجاته من الموت (صورة)
lebanon 24
27/10/2021 08:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق لوائل كفوري بعد الحادث المروّع.. هذه رسالته
lebanon 24
27/10/2021 08:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أول صورة لوائل كفوري بعد خروجه من المستشفى من داخل منزله
lebanon 24
27/10/2021 08:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارة ارتطمت بسيارته ولم يكن يضع حزام الأمان.. نائب لبناني يروي تفاصيل ما حصل لوائل كفوري
lebanon 24
27/10/2021 08:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24

ألتشين سانجو

وائل كفوري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:20 | 2021-10-27
23:00 | 2021-10-26
16:00 | 2021-10-26
14:00 | 2021-10-26
13:13 | 2021-10-26
13:09 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website