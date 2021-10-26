فنون ومشاهير

خبر زواج جيسي عبدو بعرس أسطوري يضج مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
26-10-2021 | 13:09
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر زواج الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، وإقامتها حفل زفاف أسطوري.
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر بكثافة، من دون التأكد من صحته.
ونشرت جيسي عبر خاصية الستوري في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو ساخرًا، نفت فيه كل الأخبار الخاصة بزواجها وإقامتها حفلاً، وقالت بأسلوب كوميدي: "حفل زفاف؟ وأسطوري كمان!! ياختي ربنا يسمع منك".
 
 
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