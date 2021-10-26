أول تعليق عراقي عن موضوع ارتداء إليسا درعًا واقيًا للرصاص في حفلتها

أصدر المكتب الإعلامي لمدينة "سندباد لاند" الترفيهية في العراق بياناً يوم الاثنين، رداً على الأخبار التي انتشرت حول ارتداء الفنانة اللبنانية إليسا درعاً واقياً من الرصاص خلال احيائها حفلاً على أحد مسارحها منذ يومين.

وشدد البيان على أن "مكان الحفل كان مؤمّنا بشكل كلي، كما أن القوات الأمنية أمّنت المكان بصورة مثالية، وأن الأجواء كانت آمنة بنسة 100 بالمئة، وأن الفنانة إليسا كانت محاطة بحماية مشددة".

وأضاف المكتب الإعلامي لـ"سندباد لاند" أن "تواجد إليسا في الحفل جعل هناك نقلة نوعية في بغداد، وأن الأوضاع في العاصمة العراقية أصبحت شيئاً مختلفاً بأجواء مفعمة بالحب والأمل بعد قدومها".