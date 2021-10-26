ياسمين صبري تبدأ أزمات مسلسلها الرمضاني

عادت الفنانة ياسمين صبري من جديد لأزماتها خلال تحضيرها لمسلسلاتها الرمضانية، حيث عادت المشكلات مع تحضيرها لمسلسلها الجديد "حلم ليالي" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.وكانت البداية مع التعديلات الكثيرة التي تطلبها ياسمين من المؤلف محمد عبدالمعطي، خاصة أن العمل من فكرتها، وتعتبر شريكة في تأليفه، وهو ما سبب تضاربا في الأفكار في بعض المشاهد.وبعد عدة أسابيع وقبل بدء التصوير بأيام قليلة، انسحبت مخرجة العمل مريم أحمدي، وتبحث الجهة المنتجة عن مخرج يتناسب في الأفكار مع الفنانة ياسمين صبري، حتى لا تحدث مشكلات من جديد أثناء التصوير.