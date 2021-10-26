فنون ومشاهير

ياسمين صبري تبدأ أزمات مسلسلها الرمضاني

Lebanon 24
26-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-879508-637708928223579485.jpg
Doc-P-879508-637708928223579485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت الفنانة ياسمين صبري من جديد لأزماتها خلال تحضيرها لمسلسلاتها الرمضانية، حيث عادت المشكلات مع تحضيرها لمسلسلها الجديد "حلم ليالي" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.
وكانت البداية مع التعديلات الكثيرة التي تطلبها ياسمين من المؤلف محمد عبدالمعطي، خاصة أن العمل من فكرتها، وتعتبر شريكة في تأليفه، وهو ما سبب تضاربا في الأفكار في بعض المشاهد.
وبعد عدة أسابيع وقبل بدء التصوير بأيام قليلة، انسحبت مخرجة العمل مريم أحمدي، وتبحث الجهة المنتجة عن مخرج يتناسب في الأفكار مع الفنانة ياسمين صبري، حتى لا تحدث مشكلات من جديد أثناء التصوير.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-10-27
14:00 | 2021-10-27
12:20 | 2021-10-27
12:15 | 2021-10-27
11:15 | 2021-10-27
11:00 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website