مواقف محرجة لنجمات يوم زفافهن!

تعرّضت الكثير من الفنانات لمواقف محرجة في حفلات زفافهن، كالتعثر في الحركة بسبب الفستان أو حتى السقوط أثناء الرقص.

كندة علوش

الممثلة السورية كندة علوش تعرضت للسقوط بعدما تعثرت في الحركة، بسبب طول فستانها أثناء تأديتها لبعض الحركات الراقصة خلال حفل زفافها، ما دفع بزوجها عمرو يوسف لمساعداتها في النهوض سريعاً.

بلقيس

تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس لموقف محرج أيضاً خلال حفل زفافها، وذلك بعدما سقطت أجزاء من فستانها المرصع بالماس في بداية حفل الزفاف، إلا أنها حاولت تدارك الموقف سريعاً واستكملت رقصها، ولكن إحدى الفتيات قامت بتركيب الجزء الذي سقط منها أثناء الرقص.





رانيا فريد شوقي

الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي تعرّضت لموقف محرج خلال حفل زفافها من مصطفى فهمي، وذلك عندما ارتدى رجل الأعمال منصور الجمال بدلة تشبه بدلة زوجها، ما أصاب الحضور بالدهشة والاستغراب.

وردة الجزائرية

الفنانة وردة الجزائرية تعرضت أيضاً لموقف محرج يوم زفافها على الملحن بليغ حمدي، وذلك بعدما غاب عن حضور الحفل، حيث أنه لم يتذكر موعد الحفل وسافر مع عبد الحليم حافظ إلى بيروت، ما وضع وردة في موقف لا تحسد عليه.