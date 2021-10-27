ابنه هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. أصبحت نسخة عن والدتها! (فيديو)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وفاجأت زينب متابعيها بالفيديو حيث ظهرت بلوك جديد معتمدة الشعر الأحمر .
وعلقت على الفيديو الذي صورته على وقع أغنيات والدتها هيفا بالقول: الأشقر دا كان زمان شو رأيكن باللوك الجديد؟ هالمرة صبغت شعري عنجد احمر ومش باروكة".
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)
ولفت المتابعون ان زينب أصبحت بالشعر الأحمر نسخة طبق الأصل عن هيفا عندما كانت تعتمد هذا اللون سابقاً.
ما رأيكم بلوك زينب الجديد؟