فنون ومشاهير

ابنه هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. أصبحت نسخة عن والدتها! (فيديو)

Lebanon 24
27-10-2021 | 03:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وفاجأت زينب متابعيها بالفيديو حيث ظهرت بلوك جديد معتمدة الشعر الأحمر .

 

وعلقت على الفيديو الذي صورته على وقع أغنيات والدتها هيفا بالقول: الأشقر دا كان زمان شو رأيكن باللوك الجديد؟ هالمرة صبغت شعري عنجد احمر ومش باروكة".

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

 

 
 

ولفت المتابعون ان زينب أصبحت بالشعر الأحمر نسخة طبق الأصل عن هيفا عندما كانت تعتمد هذا اللون سابقاً.

 

ما رأيكم بلوك زينب الجديد؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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