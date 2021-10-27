فنون ومشاهير

انتقادات لعمرو دياب بسبب ظهوره مع عارضتي أزياء أحدث إعلاناته (صورة)

Lebanon 24
27-10-2021 | 11:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان عمرو دياب من إحدى السهرات، بدا فيها وهو يبالغ في احتضان فتاتين ظهرتا معه من قبل كموديلين في أحد إعلانات العطور، وعلّق الكثير من جمهور "الهضبة" منتقدين ظهوره بهذا الشكل، في حين اعتبر البعض الصورة رداً على الفنانة دينا الشربيني بعد مشاركتها أخيراً في حفل زفاف أحياه عمرو دياب ورقصها على أنغام أغنياته.
 
وكان قد انتشر فيديو خلال الأيام الماضية أثار جدلاً واسعاً، للفنانة دينا الشربيني، التي انفصلت عن عمرو دياب، سُجّل في إحدى حفلات الزفاف في الغردقة، وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنيات عمرو دياب، مما جعل الجمهور يتساءل: "هل سنقول الصلح خير؟"، خاصة أنه الظهور الأول للثنائي في مكان واحد، بعد انفصالهما عن بعضهما.

ولم يُبدِ أي من عمرو دياب أو دينا الشربيني ردّ فعل لتوضيح هذا الأمر، بل تركاه لتكهنات الجمهور وتوقعاته.

المصدر: لها
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