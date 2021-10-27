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فنون ومشاهير
أمل عرفة في تجربة سورية خليجية خاصة
Lebanon 24
27-10-2021
|
14:00
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تستعد النجمة السورية أمل عرفة للسفر إلى أبو ظبي للمشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان "عازفة الكمان"، مع مجموعة من الممثلين في الدراما السورية والإماراتية.
والعمل من إخراج عاطف كيوان، قصة وسيناريو وحوار حسام جنيد، إخراج عاصم العوا، وإنتاج شركة "بروكس برودكشن"، ويستند العمل في مجرياته إلى عنصري الغموض والتشويق، ويحمل رسالة مهمة مفادها أن المجتمعات الرافضة للتطور، تصنع قتلتها ومجرميها بأيديها.
قصة العمل الغريبة بطلها شاب يلتقي بفتاة في الكورنيش البحري، ليكتشف أنها مقتولة منذ 3 سنوات.
وأثناء رحلة بحثه الطويلة، يصطدم بمجموعة كبيرة من المفاجآت والحقائق الغريبة، ويدخل دوامة من الصراعات التي لا تتوقف حتى نهاية العمل.
وعن العمل، يشير المخرج عاطف كيوان إلى أن الغموض الذي يتّصف به المسلسل، يعطيه الكثير من التشويق، خاصة عندما يكتشف المتابع أن المجريات ليست خرافية، بل هي سلسلة من الأحداث المنطقية.
والعمل من بطولة أمل عرفة، وائل شرف، مرح جبر، ماهر صليبي، حبيب غلوم، عبد الله قحطاني مايا محفوظ، عبدالهادي صباغ، مازن معضم، روعة ياسين، أكرم الحلبي، جمال العلي، هيثم اسماعيل، منصور الفيلي، عبد الله الحريبي، حمد الكبيسي."
أمل عرفة أنهت تصوير دورها في مسلسل "حارة القبة" من إخراج رشا شربتجي، وشاركت في حلقة خاصة من مسلسل "شهر10" وتروي حكايتها قصة سيدة أعمال لها نفوذها اكتشفت إصابتها وتسعى إلى العلاج سراً بعيداً عن عائلتها وأعمالها.
المصدر: نواعم
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