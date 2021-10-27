فنون ومشاهير

ياسمين صبري تكشف: علاقتي مع والدي منقطعة (فيديو)

Lebanon 24
27-10-2021 | 12:15
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كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن علاقتها بوالدها ووالدتها، اللذين انفصلا وهي بعمر صغير.
 
وتحدث ياسمين عن طفولتها التي عاشتها مع جدها وجدتها بعد انفصال والديها، وأنها لم تكن ثرية ولم تحظَ بطفولة مرفهة مثل غيرها من الأطفال، وكشفت أن جدتها قامت بتربيتها وذلك بسبب سفر الوالدة التي كانت بطلة في السباحة الدائم، كما أكدت أن جدتها كانت تتعامل معها بشدة، وتحرص على تدريبها على السباحة كل يوم من الساعة الرابعة صباحاً.
وعن علاقتها بوالدها، أكدت ياسمين أن العلاقة بينهما منقطعة منذ فترة طويلة، وأن السبب ليس الانفصال، بل عدم تحمله المسؤولية وأنانيته حسب قولها، أما عن علاقتها بوالدتها فقالت ياسمين: "أمي كل حاجة في حياتي".
وجاءت تصريحات ياسمين هذه خلال حلولها ضيفة على برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس أبو خوش.
 
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