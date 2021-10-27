فنون ومشاهير

ميليسا بالفستان الأبيض...هل تزوجت؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-10-2021 | 12:20
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أصدرت الفنانة اللبنانية ميليسا أغنية "ليالي عمري" بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.
 
الأغنية مصرية، إيقاعية، رومنسية من كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جيزو وميكساج ماستر جيزو.
تعاونت مليسا بالفيديو كليب مع المخرج والفنان جاد شويري الذي أضفى لمساته الخاصة وروح إيجابية بالعمل، الذي ظهرت فيه بلحظات رومنسية، وهي تلبس الفستان الابيض خلال اليوم الذي تحلم به كل فتاة وهو يوم زفافها من حبيبها.
وتعمل مليسا حاليًّا على أكثر من عمل غنائي بين مصر ولبنان وستصدرها تباعًا بالفترات المقبلة.
 
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