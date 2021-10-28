فنون ومشاهير

ممثل وضع مخططاً ليوقع زوجته بحبه (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2021 | 01:13
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تحدث الثنائي أشرف زكي وزوجته روجينا عن كواليس بداية قصة الحب بينهما، خلال حلولهما ضيوفا على برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة.

وقالت روجينا إن أشرف زكي عندنا رأيها قال لصديقه المخرج أحمد شفيق :أنا هتجوزها"، ليرد "أشرف" ساخرا: "هذا حدث عشان هي صعبت عليا".

وأضاف أشرف زكي: "كنت أرى روجينا بنت مؤدبة وجميلة وهذا شىء هام في وسطنا الفني وحسيت أنه يوجد حالة توافق بيننا فهي تحمل مواصفات الزوجة التي أبحث عنها".

وأوضح "أشرف" أنه وضع خطة كي يتحدث معها وأنه لم يكن يعرف مكان منزلها وهناك صديقة أبلغتها إني أريد خطوبة روجينا، وبالفعل ساعدتني حتى وصلت تحت منزلها.

وتابعت روجينا: "أصبت بالذهول عندنا رأيت أشرف زكي تحت منزلي".
 
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