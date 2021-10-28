فنون ومشاهير

بعد تصريحاتها الجريئة عنه... والد ياسمين صبري يردّ بغضب!

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:00
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رد والد الممثلة ياسمين صبري عن تصريحاتها التي قالت فيه في أحدث مقابلة أجرتها بأنه لا تربطها بوالدها أي علاقة، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها.
 
وأبدى الدكتور أشرف صبري صدمته مما قالته ابنته، قائلاً إن "كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت".
وتابع: "ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة. أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟."
وقال والد ياسمين صبري انها كانت تهرب من جامعتها : كنت أتواجد معها في حفلات تخرجها، حتى وقت وجودها في كلية الإعلام عندما كانت تهرب من الجامعة، وتعاقب بالرفد، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتستطيع العودة إلى دراستها.
المصدر: الوطن
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