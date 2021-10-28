راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وجيهان ساحرة رغم التقدم في العمر (صور)

شارك النجم راغب علامة، جمهوره احتفاله بيوم ميلاد زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، وسط أجواء مليئة بالرومانسية والحب بين الطرفين.



وقام علامة بنشر مجموعة من الصور برفقة زوجته مع كلمات تهنئة لها للتعبير عن مدى فرحته بيوم ميلادها، وتمنى سعادة زوجته وعمراً مديداً لها، قائلاً: "اليوم عيد ميلاد زوجتي، كل عام وانتي بخير، وعقبال مائة سنة يا زوجتي، ويوم ميلاد سعيد عليكي".

بدورها، أعادت زوجة الفنان اللبناني رسائل تهنئة زوجها لها، وتمنت أن تعيش معه حياة مليئة بالسعادة والفرحة.

ونشرت جيهان عبر "ستوري" حسابها مجموعة من الصور ومقاطع فيديو خلال احتفال ابنائها وليد ولؤي بها، وكذلك احتفال بعض الاصدقاء. وبدت جيهان في اجمل اطلالات حيوية، على الرغم من تقدمها في السن.