هذا الممثل سيفوز بـ"جبل" التركي.. وبديلة نادين نجيم "جميلة اسطنبول" (صور)

بعد التأكد من تحويل سلسلة مسلسل "الهيبة" إلى عمل تركي، ليكون أول مسلسل عربي يُحوَّل إلى الدراما التركية، وذلك بعد أن اشترت شركة القمر التركية الشهيرة التي تُعد من أكبر شركات الإنتاج الدرامي في الساحة التركية الدرامية حقوق عرض المسلسل على الشاشات التركية، وبدأت المنافسة بين النجوم الأتراك على الفوز بلقب "جبل" التركي.

بطل مفاجىء

وعلى الرغم من أن رواد السوشيال ميديا رشّحوا كلاً من كيفانش تاتليتوغ الشهير "بمهند" وآنجين إكيوريك وبوراك اوزجيفيت لتجسيد شخصية "جبل" ضمن مسلسل الهيبة بنسخته التركية، انتشر أخيراً عبر المواقع والصحف التركية ترشيح تولغا ساريتاش بطل مسلسل "بنات الشمس" ليؤدي دور تيم حسن ضمن الأحداث.

بديلة نادين نجيم

أما عن البطلة التي ستؤدي شخصية نادين نسيب نجيم في الموسم الأول من المسلسل، فقد انتشرت الأخبار أن شركة القمر رشّحت ميليسا آصلي باموك، وكانت ملكة جمال سابقة لتركيا.





