فنون ومشاهير

شيرين رضا: لهذا السبب لا يُنفق عمرو دياب على ابنته

Lebanon 24
28-10-2021 | 14:00
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خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، كشفت الفنانة شيرين رضا عن السبب الحقيقي وراء تصريحات ابنتها نور بأن والدها الفنان عمرو دياب لا يُنفق عليها، بالقول: "هل نحن لا نستطيع أن ننفق على نور، سواء أنا أو والدها، لكننا نريد أن تعتمد على نفسها، وتعمل وتكسب أموالاً تستطيع من خلالها أن تنفق على نفسها".

وأضافت: "معظم الأبناء الذين يجدون كل شيء في أيديهم لا يرون أنهم يستطيعون أن يحاربوا في الحياة، لذا يجب أن نزرع في أبنائنا معنى الحياة، أنا عملت وكسبت فلوسي، ووالدها اشتغل وكسب فلوسه، وهي كمان لازم تشتغل وتكسب فلوسها، وفي النهاية كل ما نملكه سوف يذهب لأولادنا لكن الآن يجب ان يتعلموا كيف يعتمدون على أنفسهم".

وكانت شيرين رضا قد كشفت في تصريحات سابقة عن الصفات التي تتمنى أن يأخذها حفيدها من زوجها السابق النجم عمرو دياب، قائلةً: "ياريت حفيدي يطلع صوته حلو زي عمرو دياب ياريت يطلع ذكي زي جده، عمرو دياب رجل ذكي جداً بيعرف يشتغل، شوف بعد كام سنة عمرو دياب لسه بيبهرنا بأغانيه وشكله وكل حاجة، أتمنى لو في حفيد ياخد صفات كتير من عمرو دياب".
المصدر: لها
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