بطل الحزم والشدة.. الموت يغيب الفنان العربي الشهير

غيب الموت الفنان الأردني، جميل عواد، بعد مشوار فني حافل امتد عقودا من الزمن، وفق ما أعلن نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب لوسائل إعلام محلية.وعواد مولود في مدينة إربد، شمالي الأردن عام 1942، وعرف عنه تميزه في أدوار الحزم والشدة.ونال الفنان الأردني الراحل على شهادة الإخراج السينمائي من جامعة القاهرة،والتحق بالتلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968، بحسب موقع وزارة الثقافة الأردنية.

وكانت أول مسرحية أخرجها كان اسمها "الغائب"، وكانت هذه باكورة أعمال فنية على صعيد التمثيل والإخراج والتأليف، وتقدر وسائل إعلام أردنية أعماله بأكثر من 200 مسلسل تلفزيون و7 أفلام قدمت على مدار أكثر من 40 عاما.والفنان جميل عواد متزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد التي شاركته العديد من أعماله.ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها جميل عواد: حارة أبو عواد، والمطاريد، ووجه الزمان، وشيء من الماضي، ونمر بن عدوان، والتغريبة الفلسطينية.وكانت آخر أعمال، مسلسل "رياح السموم" الذي أنتج عام 2020.