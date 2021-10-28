سوزان نجم تثير الجدل: جمالي طبيعي 80%.. وتنفخ شفاهها مباشرة على الهواء! (فيديو)

من جديد أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل بظهورها الأخير في إحدى اللقاءات كاشفةً أنها لم تخضع لأي عملية تجميل؛ رغم أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتهمونها بتغيير شكلها وملامحها ويرون اختلاف عما كانت عليه سابقًا وما أصبحت عليه.

وأوضحت سوزان أنها لم تخضع لأي عملية تجميلية إلى الآن، وأكَّدت أن جمالها طبيعي بنسبة 80%، حيث أنها تلجأ لإبر الفيلر والبوتوكس كإجراء اعتيادي وطبيعي، وتستخدم اللاصق لشد وجنتيها.

وحين سألها المذيع حول نسبة جمالها الطبيعي، أجابت: "8 من 10، لأنه الباقي رتوش يلي كلنا بنعملها شوية فيلر وشوية بوتوكس، بس جراحة لسا ما عملت، بس ناوية".

وكشفت سوزان عن نيتها لإجراء عملية تجميلية وتحديدًا شد جفونها، حيث توَّد إزالة المترهل منها.

وظهرت سوزان في الفيديو وهي تقوم برسم شفاهها لتبدوان أكبر حجمًا، وقالت: "نفخ مباشر".