فنون ومشاهير

سوزان نجم تثير الجدل: جمالي طبيعي 80%.. وتنفخ شفاهها مباشرة على الهواء! (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2021 | 23:21
A-
A+
Doc-P-880326-637710861936547398.jpg
Doc-P-880326-637710861936547398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من جديد أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل بظهورها الأخير في إحدى اللقاءات كاشفةً أنها لم تخضع لأي عملية تجميل؛ رغم أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتهمونها بتغيير شكلها وملامحها ويرون اختلاف عما كانت عليه سابقًا وما أصبحت عليه.

 

وأوضحت سوزان أنها لم تخضع لأي عملية تجميلية إلى الآن، وأكَّدت أن جمالها طبيعي بنسبة 80%، حيث أنها تلجأ لإبر الفيلر والبوتوكس كإجراء اعتيادي وطبيعي، وتستخدم اللاصق لشد وجنتيها.

 

وحين سألها المذيع حول نسبة جمالها الطبيعي، أجابت: "8 من 10، لأنه الباقي رتوش يلي كلنا بنعملها شوية فيلر وشوية بوتوكس، بس جراحة لسا ما عملت، بس ناوية".

 

وكشفت سوزان عن نيتها لإجراء عملية تجميلية وتحديدًا شد جفونها، حيث توَّد إزالة المترهل منها.

 

وظهرت سوزان في الفيديو وهي تقوم برسم شفاهها لتبدوان أكبر حجمًا، وقالت: "نفخ مباشر".

 

A post shared by مس انستا (@ms.instaaa)


المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-10-29
07:53 | 2021-10-29
07:45 | 2021-10-29
07:00 | 2021-10-29
06:25 | 2021-10-29
06:25 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website