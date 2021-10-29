فنون ومشاهير

فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2021 | 02:00
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كشفت تقارير تركية أن نجمة مسلسل "الحفرة" الممثلة ديلان جيجك دينيز، قد تم القبض عليها وهي في وضع مخل وغير لائق مع حبيبها المخرج الأيسلندي ثور سافارسون داخل الحمام المخصص للرجال في أحد المطاعم.

 

كما نقل أحد البرامج التركية الشهيرة söylemezsem olmaz، أن ديلان التي تبلغ من العمر 26 عامًا كانت متواجدة مع حبيبها داخل أحد المطاعم في منطقة بييك، وفجأة اختفت عن الأنظار، وبعدها بمدة سمع العاملون والزبائن أصواتا غريبة تحمل إيحاءات جنسية آتية من داخل حمام الرجال.

 

وعند اقتحام عمال المطعم حمام الرجال تفاجأوا بوجود الممثلة التركية بوضع "غير لائق" مع حبيبها وهو ما شكل صدمة كبيرة لهم.

 

في المقابل ما زالت الممثلة التركية وحبيبها يلتزمان الصمت إزاء كل تلك الأخبار المتداولة ولم يخرجا بأي توضيح أو نفي.

 

وديلان دينيز هي ممثلة تركية اقتحمت عالم التمثيل والشهرة بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2014، ومثلت تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015، وفي العام نفسه اقتحمت عالم التمثيل.

 

وبدأ مشوارها الفني في مسلسل "الحلوات الصغيرات الكاذبات"، وكان أبرز أدوارها، أما سبب شهرتها في الوطن العربي فكان دورها في مسلسل "بنات الشمس".

 

ومؤخرًا زادت شهرة ديلان بعد مشاركتها في المسلسل الشهير "الحفرة".

 

المصدر: وكالات
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