فنون ومشاهير

بعد أيام على حفل زواجها .. هذا ما جرى بين جينيفر ووالدها بيل غيتس

Lebanon 24
29-10-2021 | 02:30
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نشرت جينيفر، ابنة الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، صورة تجمعها مع والدها خلال حفل زفافها، الذي عقد في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من الفارس المصري، نايل نصار.
الصورة نشرتها جينيفر على صفحتها الرسمية بإنستغرام، وقالت بتعليق عليها: "عيد سعيد (66 عاما) بيل غيتس.. ممتن للتعلم من مثالك عن الفضول اللامتناهي والاستكشاف المستمر والرغبة في مساعدة البشرية. متحمسة لسماع ما ستتعلمه في هذا المنعطف التالي حول الشمس.."
 
وأضافت: "شكرًا لك على دعمك ليوم اتحادنا (زواجنا) وأحلامنا مؤخرًا - ستستمر هذه الذكريات مدى الحياة".
ويذكر أن نايل نصار ساعد مصر بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عبر الفوز الكبير الذي أحره في الرباط، الأمر الذي أوصل مصر للمشاركة في الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما في هذه الرياضة.
جينيفر التي درست مع نصار في جامعة ستانفورد كشفت عن تقدم الفارس بطلب الزواج عبر صفحتها بإنستغرام، العام 2020 في تعليق على صورة جمعتهما في الثلج.

وكان بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا تفاعلا في شباط 2020 على إعلان جينيفر الزواج بنصار في تعليق على انستغرام قالا فيه إنهما يشعران بـ"سعادة غامرة"، في الوقت الذي أعادت فيه ميليندا نشر إعلان جينيفر على صفحتها بإنستغرام.
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