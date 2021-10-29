مُجددا محمد رمضان يُثير الجدل.. هل خسرت المضيفتان عملهما بعد رقصهما معه؟ (فيديو)

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً برده على الانتقادات التي وجهت له بعد ظهوره في طائرة خاصة وهو يرقص مع المضيفتين في طريقه إلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وحرص محمد رمضان، على الرد بعد الجدل الكبير الذي حدث، وذلك خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، وقال: "المضيفات لم يخسروا عملهم، وهما واحدة ألمانية وأخرى تركية، وسعداء بالفيديو وبعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر، دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا".

من ناحية أخرى، يستعد رمضان، لإحياء حفل غنائي ضخم بموسم الرياض، يوم الاثنين الموافق 1 تشرين الثاني القادم، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا.