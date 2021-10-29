فنون ومشاهير

رامي عياش وسيرين عبد النور.. "العين بالعين"

Lebanon 24
29-10-2021 | 16:00
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أعلنت قبل أسبوع شركة صادق الصباح عن قرب البدء بتصوير مسلسل "العين بالعين" الذي يجمع للمرة الاولى بين سيرين عبد النور والمغني رامي عياش. وحتى اليوم لم تشكل شركة الانتاج ولا المخرجة المكلفة رنده علم فريق الممثلين المشاركين، فيما تتكتم مصادر حول الاسماء التي يمكنها أن تشارك في هذا العمل الذي سينقل فكرة جريمة قتل تجمع بين عبد النور ورامي عياش، وتؤدي بالتالي إلى قصة حب في قالب رومانسي يجمع بين سيرين ورامي في إطار لا يخلو من التشويق. 

تعويض على المنصّات
هي التجربة الاولى على صعيد الدراما الطويلة التي ستنقل المخرجة رنده علم إلى عالم المسلسلات بعد أن نفذت مسلسلين الاول "حادث قلب" والثاني "شهر 10" الذي يعرض حالياً وارتبطت بصداقة عمرها أكثر من 10 سنوات مع النجمة سيرين عبد النور بعدما نفذت لها كليبات مصورة حققت نجاحاً كبيراً وكانت تجربتهما جيدة في "ديفا" الذي عرض قبل عامين.

 يذكر أن سيرين عبد النور ستغيب في موسم دراما رمضان المقبل وتعوّض حضورها من خلال المسلسلات القصيرة الخاصة بالمنصات، وكما أصبح معروفاً يبدأ عرض "العين بالعين" مطلع السنة المقبلة 2022.
المصدر: نواعم
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