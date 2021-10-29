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فنون ومشاهير
لمحبي مسلسل "عالحلوة والمرّة".. هكذا ستكون النهاية
Lebanon 24
29-10-2021
|
11:00
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ثلاثة أسابيع وينتهي عرض مسلسل "ع الحلوة والمرة" بطولة نيكولا معوض، ودانا مارديني، باميلا الكيك وكارمن لبس، إضافة الى مجموعة من الوجوه الفنية اللبنانية السورية.
وعلمت "نواعم" أن النهايات الخاصة بكل الابطال ستكون سعيدة، ويتزوج "ريان" من "فرح" حبيبته الأولى بعد عودة "مجد" خطيب "لانا " السابق وتقربه منها ولقائه بريان، ويُقال إنه سيعترف له بحبه للانا، الأمر الذي يسهّل على ريان قراره فسخ خطوبته من "لانا" خصوصاً أن فرح اكتشفت صدفة علاقة "مجد" و"لانا"، ويقال إن لانا ستستعين بفرح وتخبرها بما يحصل.
أما في ما يتعلق بالسيدة أسمى (كارمن لبس)، فعُلم أنها تواجه في الحلقات ما قبل الأخيرة مشكلة في عودة زوجها فريد الذي هجر العائلة منذ سنوات والسبب أنها كانت تفكر جدياً في ارتباطها بفاروق، لكن بصعوبات كثيرة تحاول التغلب على المشكلة، وترتبط بفاروق رسمياً على الرغم من الصراعات التي تواجهها.
كذلك سيرتبط شقيق ريان بحبيبته بعد موافقة والتزام والدته والخضوع لسعادة ابنيها واحترام خياراتهما في الحياة والحب.
المصدر: نواعم
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