فنون ومشاهير

زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد إبنته نور.. وزوجته تخطف الأنظار بجمالها (صور)

Lebanon 24
29-10-2021 | 07:00
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إحتفل الفنان زياد برجي بعيد ميلاد إبنته نور ضمن أجواء عائلية مع زوجته سناء يوسف التي خطفت الأنظار بأناقتها وإطلالتها. 
ونشر زياد عبر صفحاته الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور من أجواء الإحتفال أرفقها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للفتاة التي سرقت قلبي منذ اليوم الأول، عيد ميلاد سعيد لملاكي وقلبي وروحي. نوري، بارك الله في عائلتي الصغيرة".
 
 
 
 

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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