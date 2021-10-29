بعيدا عن عالم الاخبار... شاهدوا نبيلة عواد ترفع أوزانا كبيرة من الاثقال! (صور)

بعيدا عن عالم الاخبار والسياسة، نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت داخل نادٍ رياضي ترفع أوزانا كبيرة من الاثقال.