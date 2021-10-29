فنون ومشاهير

بعيدا عن عالم الاخبار... شاهدوا نبيلة عواد ترفع أوزانا كبيرة من الاثقال! (صور)

Lebanon 24
29-10-2021 | 06:25
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بعيدا عن عالم الاخبار والسياسة، نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت داخل نادٍ رياضي ترفع أوزانا كبيرة من الاثقال.
 
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نبيلة عواد

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