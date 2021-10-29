فنون ومشاهير

في ذكرى رحيله مي حريري لملحم بركات: غدوت كلبنان وحيدة!

Lebanon 24
29-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-880482-637711119464940193.jpg
Doc-P-880482-637711119464940193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستذكرت النجمة اللبنانية مي حريري الراحل الموسيقار ملحم بركات وذلك في الذكرى الخامسة لرحيله.
ونشرت مي عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها بأبو مجد أرفقتها برسالة مؤثّرة جاء فيها: "  آه يا ملحم كم أشتاق، لا أتذكر إلا صوتك.. حين تدق نواقيس الأعياد.. لقد رحلت فأبكيت كياني بصمت.. خاوية روحي من الأمجاد.. كنت رجلاً بحق.. ليس كأشباه الرجال حقا أنك نبيل الأسياد... من بعدك ما زارني عيداً وما جف دمعي أبدا.. أهذا كفر بهواك! أم إلحاد.. غدوت كلبنان وحيدة تارة أبكي.. وتارة أحارب بيدي الخدره من طي الكتمان.. وتارة ألملم جراحي قهرا وأقول هذا شأن الرحمن .. حمدا وعزائاً منك وفيك ، وعزا ودعائاً للأوطان".  
 


 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-10-29
11:36 | 2021-10-29
11:00 | 2021-10-29
09:50 | 2021-10-29
08:00 | 2021-10-29
07:53 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website