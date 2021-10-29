في ذكرى رحيله مي حريري لملحم بركات: غدوت كلبنان وحيدة!

إستذكرت النجمة اللبنانية مي حريري الراحل الموسيقار ملحم بركات وذلك في الذكرى الخامسة لرحيله.

ونشرت مي عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها بأبو مجد أرفقتها برسالة مؤثّرة جاء فيها: " آه يا ملحم كم أشتاق، لا أتذكر إلا صوتك.. حين تدق نواقيس الأعياد.. لقد رحلت فأبكيت كياني بصمت.. خاوية روحي من الأمجاد.. كنت رجلاً بحق.. ليس كأشباه الرجال حقا أنك نبيل الأسياد... من بعدك ما زارني عيداً وما جف دمعي أبدا.. أهذا كفر بهواك! أم إلحاد.. غدوت كلبنان وحيدة تارة أبكي.. وتارة أحارب بيدي الخدره من طي الكتمان.. وتارة ألملم جراحي قهرا وأقول هذا شأن الرحمن .. حمدا وعزائاً منك وفيك ، وعزا ودعائاً للأوطان".





