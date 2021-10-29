هددته برفع دعوى قضائية عليه.. هذا ما حصل بين ناتالي فضل الله وتمام بليق! (فيديو)

إستقبل الإعلامي تمام بليق ضمن برنامجه "مع تمام" عبر قناة "الجديد" ناتالي فضل الله صاحبة وكالة عرض الأزياء "ناتاليز آيجنسي".

وخلال فقرة الصندوق الأسود في الحلقة، هدّدت ناتالي تمام برفع دعوى قضائية عليه في حال كشف أمام المشاهدين ماذا يوجد داخله، وأشارت ناتالي أن هناك أشياء تؤذي الناس وهذا الموضوع لا يهمّها لأنه يضرّ الكثيرين مثلما أضرّها هذا الأمر.

#نتالي_فضل_الله تهدد تمام بليق برفع دعوى قضائية مباشرة على الهواء !! .. اليكم السبب #مع_تمام @TammamBleick pic.twitter.com/PEvXsOBwSQ — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) October 28, 2021