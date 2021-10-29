فنون ومشاهير

هددته برفع دعوى قضائية عليه.. هذا ما حصل بين ناتالي فضل الله وتمام بليق! (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2021 | 07:45
A-
A+
Doc-P-880498-637711144410691746.jpg
Doc-P-880498-637711144410691746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل الإعلامي تمام بليق ضمن برنامجه "مع تمام" عبر قناة "الجديد" ناتالي فضل الله صاحبة وكالة عرض الأزياء "ناتاليز آيجنسي".
وخلال فقرة الصندوق الأسود في الحلقة، هدّدت ناتالي تمام برفع دعوى قضائية عليه في حال كشف أمام المشاهدين ماذا يوجد داخله، وأشارت ناتالي أن هناك أشياء تؤذي الناس وهذا الموضوع لا يهمّها لأنه يضرّ الكثيرين مثلما أضرّها هذا الأمر. 
 
وإعتبرت ناتالي خلال هذه الحلقة أن الفنان عاصي الحلاني هو الأكثر شهرة بين الفنانين، وأن النجمة مي حريري هي الأضعف على الساحة الفنيّة، كما نصحت ناتالي إليسا أن تتواضع وإعتبرت أنها أصبحت مغرورة و"كبرت الخسة براسها". 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-10-29
07:53 | 2021-10-29
07:00 | 2021-10-29
06:25 | 2021-10-29
06:25 | 2021-10-29
05:00 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website