هددته برفع دعوى قضائية عليه.. هذا ما حصل بين ناتالي فضل الله وتمام بليق! (فيديو)

#نتالي_فضل_الله تهدد تمام بليق برفع دعوى قضائية مباشرة على الهواء !! .. اليكم السبب #مع_تمام @TammamBleick pic.twitter.com/PEvXsOBwSQ
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) October 28, 2021
#نتالي_فضل_الله تهدد تمام بليق برفع دعوى قضائية مباشرة على الهواء !! .. اليكم السبب #مع_تمام @TammamBleick pic.twitter.com/PEvXsOBwSQ
#نتالي_فضل_الله : #نضال_الأحمدية اعلامية فرضت حالها "ما فينا نقول ما الها وجود" و الفنانة #أليسا "كبرت الخسة براسها" وانصحها بالتواضع #مع_تمام @TammamBleick pic.twitter.com/le76KYsode
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) October 28, 2021
#نتالي_فضل_الله : #نضال_الأحمدية اعلامية فرضت حالها "ما فينا نقول ما الها وجود" و الفنانة #أليسا "كبرت الخسة براسها" وانصحها بالتواضع #مع_تمام @TammamBleick pic.twitter.com/le76KYsode