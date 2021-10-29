بعد قرابة شهر بالسجن بقضية مخدرات.. إطلاق سراح ابن النجم الشهير بكفالة مالية

بعد مرور ما يقرب من شهرٍ على اعتقاله من قِبل مكتب مكافحة المخدرات في مدينة مومباي الهندية، حصل أريان خان، نجل النجم الهندي شاروخان على حكم يُفيد بإطلاق سراحه مقابل دفع كفالة مالية.

وبعد صدور الحكم ظهر شاروخان وهو يقف مع فريق المحامين الخاص بنجله، وقضى الحكم أيضاً بالإفراج مقابل كفالة عن المتهميْن الآخريْن اللذين تم إيداعهما السجن بجانب أريان، وهما عارضة الأزياء مونمون داميشا، وأرباز ميرشانت.

واستند موكول روهاتجي، محامي أريان والذي تقلّد سابقاً منصب المدعي العام بالهند، في مطالبة المحكمة الإفراج عن أريان إلى حُجة أنّ الاتهامات المُوجّهة إليه غير دقيقة؛ لأنَّ الشرطة لم تعثر على المخدرات بحوزته هو بشكلٍ شخصي، بل في المكان الموجود به، وهذا لا يُثبت امتلاكه لها، ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيه مكتب مكافحة المخدرات لأريان تهمة الإتجار بالمخدرات، وذلك بعد العثور على محادثات "واتس آب" تُشير لتورطه.



