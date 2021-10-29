جيجي حديد ترد لأول مرة على أنباء انفصالها عن زين مالك بعد اعتدائه على والدتها

أصدرت عارضة الأزياء الأميركية (من أصول فلسطينية)، جيجي حديد، بيانا للرد لأول مرة على أنباء انفصالها عن صديقها المغني زين مالك، بعد اتهامه بالاعتداء على والدتها.



وأشار المتحدث الإعلامي باسم جيجي حديد (26 عاما) في بيان، أمس الخميس، إنها تركز في الوقت الحالي على نفسها وعلى طفلتها خاي من زين مالك البالغة من العمر عاما.



من ناحيته، نفى زين مالك (28 عاما) اليوم الجمعة، وبشدة اعتدائه على يولاندا حديد، والدة جيجي حديد.



وأكد المغني السابق لفريق "وان ديركشن" الغنائي في تصريحات لموقع "تي إم زد" أن ضربه ليولاندا حديد "مزاعم كاذبة"، بحسب تعبيره.



وقال مالك في بيان حصل عليه الموقع الأمريكي: "أنكر بشدة ضرب يولاندا حديد، ومن أجل ابنتي أرفض إعطاء أي تفاصيل أخرى، وآمل أن تعيد يولاندا حديد النظر في مزاعمها الكاذبة، وتتحرك نحو معالجة هذه القضايا العائلية على انفراد".



وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الخميس، كتب زين مالك لمتابعيه أنه "وافق على عدم الاعتراض على الادعاءات الناشئة عن نشوب مشادة بينه وبين أحد أفراد عائلة جيجي حديد". وقال: "جيجي حديد تركز فقط على الأفضل لخاي، وتطلب الخصوصية في هذا الوقت".من ناحيته، نفى زين مالك (28 عاما) اليوم الجمعة، وبشدة اعتدائه على يولاندا حديد، والدة جيجي حديد.وأكد المغني السابق لفريق "وان ديركشن" الغنائي في تصريحات لموقع "تي إم زد" أن ضربه ليولاندا حديد "مزاعم كاذبة"، بحسب تعبيره.وقال مالك في بيان حصل عليه الموقع الأمريكي: "أنكر بشدة ضرب يولاندا حديد، ومن أجل ابنتي أرفض إعطاء أي تفاصيل أخرى، وآمل أن تعيد يولاندا حديد النظر في مزاعمها الكاذبة، وتتحرك نحو معالجة هذه القضايا العائلية على انفراد".وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الخميس، كتب زين مالك لمتابعيه أنه "وافق على عدم الاعتراض على الادعاءات الناشئة عن نشوب مشادة بينه وبين أحد أفراد عائلة جيجي حديد".

وتابع مشيرا إلى أنه على الرغم من جهوده لإعادة صديقته إلى بيئة أسرية هادئة تسمح له بالمشاركة في تربية ابنتهما بالطريقة التي تستحقها، فقد تم "تسريب" ما حدث إلى الصحافة".



وذكر موقع "تي إم زد" أن علاقة جيجي حديد وزين مالك قد انتهت.



يشار إلى أن زين مالك بدأ في مواعدة جيجي حديد منذ عام 2015، وأنجبا ابنتهما خاي العام الماضي.