فنون ومشاهير

ستيوارت: 5 فقط من أفلامي جيدة

Lebanon 24
29-10-2021 | 23:00
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كشفت الممثلة العالمية كريستين ستيوارت عن العديد من الأمور بخصوص الأفلام التي قدمتها بمسيرتها الفنية الطويلة، في حوار مطول مع صحيفة "صنداي تايمز".
جاء ذلك قبل عرض فيلمها الجديد "Spencer" الذي تلعب فيه شخصية الأميرة ديانا، مؤكدة أنها تترقب عرضه في الخامس من نوفمبر المقبل في دور العرض العالمية، بعد انتهاء عرضه في المهرجانات الدولية.
وتطرقت ستيوارت خلال التصريحات إلى رأيها في أفلامها بمفاجأة جمهورها، حين قالت إن أفضل أفلامها لا تتجاوز من وجهة نظرها 5 فقط.
وأضافت خلال حوارها: "أظن أنني من بين أكثر من 50 فيلماً، قدمت 5 أفلام جيدة فقط خلال مشواري، لكنني لم أندم على الباقي، إذ أضافوا لي بالتأكيد، لكن لو عددت الأفضل فمن وجهة نظري 5 فقط هي أهم ما صورت واستمتعت بهم دون أن اسميهم لئلا أتطرق للباقي".
وأوضحت أنها تبحث عن كيف يمكن أن يكون اختيار الأدوار في حياتها المهنية بمثابة "لقطة كاملة" لها تختتم بها مشوارها مع مرور السنوات.
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