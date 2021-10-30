فنون ومشاهير

شقيقة إعلامية "الجديد" تُهاجر لبنان.. والأخيرة تودعها في المطار بالدموع وبكلمات مؤثرة (صور)

Lebanon 24
30-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-880666-637711657860880932.png
Doc-P-880666-637711657860880932.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الإعلامية في قناة "الجديد" كلارا جحا صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تودع شقيقتها في المطار والتي يبدو انها تهاجر لبنان.  

 

كلارا ظهرت في إحدي الصور تعانق شقيقتها وتبكي وعلقت بالقول: "يقول أمين معلوف : "متى تعرف أنك تائه؟ عندما تقف في بلادك وعيناك ترنو إلى بلاد أخرى. عندما تقف في بلاد لم تنشأ فيها وعيناك ترنو إلى بلادك".

هذا هو حالنا! اليوم صغيرة بيتنا غادرت الوطن! لم تكن تريد، ولكنها مُجبَرة . قلبي حزين، فهي ما زالت طفلة في نظري . ولكن للأسف أصبحنا جميعنا مُجبَرين على الهروب لكي نستطيع أن نعيش بكرامة ! "

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-10-30
04:30 | 2021-10-30
04:00 | 2021-10-30
03:00 | 2021-10-30
00:01 | 2021-10-30
23:00 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website