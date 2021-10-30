شقيقة إعلامية "الجديد" تُهاجر لبنان.. والأخيرة تودعها في المطار بالدموع وبكلمات مؤثرة (صور)

نشرت الإعلامية في قناة "الجديد" كلارا جحا صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تودع شقيقتها في المطار والتي يبدو انها تهاجر لبنان.

كلارا ظهرت في إحدي الصور تعانق شقيقتها وتبكي وعلقت بالقول: "يقول أمين معلوف : "متى تعرف أنك تائه؟ عندما تقف في بلادك وعيناك ترنو إلى بلاد أخرى. عندما تقف في بلاد لم تنشأ فيها وعيناك ترنو إلى بلادك".

هذا هو حالنا! اليوم صغيرة بيتنا غادرت الوطن! لم تكن تريد، ولكنها مُجبَرة . قلبي حزين، فهي ما زالت طفلة في نظري . ولكن للأسف أصبحنا جميعنا مُجبَرين على الهروب لكي نستطيع أن نعيش بكرامة ! "