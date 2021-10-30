فنون ومشاهير

فيديو مؤثر.. نادين الراسي تبكي وتتوجه لابنيها كارل ومارسيل: لمين عبتقولو ماما؟

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين الراسي وذلك خلال استضافتها في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا بمشاركة شقيقها الفنان جورح الراسي.

 

نادين ظهرت في الفيديو متأثرة والدموع في عينيها وذلك خلال سردها لما حصل معها خلال السنتين الأخيرتين وخسارتها لحضانة ابنيها كارل ومارسيل.

 

وقالت نادين في الفيديو: "لكل انسان شارك بظلمي بالهالسنتين بقلو انا مسامحتك مين انا أصلا لأظلمك أو حاكمك . هيدي كانت عدالة الأرض وتغلبتوا بكتير محلات أخدتوا الغوالي بكيتوني قسيتوني حرقتوني واخدتو اغلى الغوالي هيدا كان حكم الأرض بعد في حكم السما شو بدكم تعملو شو بدكم تقولو ، لمين عبقولو ماما . شكرا على كل جرح."

 

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وكانت نادين أعلنت في تصريح سابق ان كارل ومارسيل لا يريدان رؤيتها وانهما لا يتصلان بها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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