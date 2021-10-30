مُجددا والد ياسمين صبري يُهاجمها وينشر صور حفل زفافها وخطوبتها الأولى.. شاهدوا كيف كانت (صور)

مجددا شن أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري، هجوماً شاسعاً بعدما أعلنت مؤخرا أنها ليست على علاقة أو تواصل معه وأنه لم يتعامل معها منذ أن كان عمرها عامين.

ونشر أشرف صبري عبر حسابه على موقع فيسبوك عدة صور لابنته ياسمين من حفل خطوبتها الأولى وكان حاضرًا لها، وأيضاً مشاركتها في حفل زفاف شقيقتها نرمين، وحضوره حفل زفافها أيضاً، ونشر صوراً لها من حفل الزفاف وبطاقة الحفل.

وتابع: "بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره؟".

وأضاف: "أصدقاؤنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا.. ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها".

وواصل أشرف صبري: "الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها، ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن إخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟"..

وأضاف: "أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش إنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا".

وتابع : "اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده. وحسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت ياسمين صبري قد قالت خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABTalks متحدثة عن طفولتها، قبل أيام، إن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها، مضيفةً أن جدتها كانت امرأة شديدة وتحرص على تدريبها يومياً منذ أن كانت بعمر 4 سنوات وحتى أصبحت بعمر الـ18 عاما، فلم يكن لها رفاهية الوقت أو الراحة، والذي تعتبره كان سببا في نضج شخصيتها وتحملها للمسؤولية.

وحول علاقتها بوالدها، قالت ياسمين إنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وبأنها لم تر غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.

وأشارت إلى أنه لم تكن هناك علاقة مع والدها: "مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها".