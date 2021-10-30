بعد 31 عاماً إعلامية تُغادر نشرات أخبار "تلفزيون لبنان".. وتعلق: خلص المشوار

اعلنت الاعلامية ندى صليبا الشويري انهاء ظهورها عبر نشرة الاخبار في "تلفزيون لبنان" بعد مسيرة استمرت أكثر من 31 عاما عبر منشور على حسابها على تطبيق انستغرام كتبت فيه "وخلص المشوار".

وكانت صحيفة "الأخبار" لفتت إلى أنّ شويري استقالت أخيراً من منصبها كنائبة في مديرية الاخبار الذي شغلته قبل 17 عاماً.

وأوضحت مصادر للصحيفة بأن شويري تستعد لإتخاذ قرار ثان وهو تركها تقديم النشرات في الفترة المقبلة بعدما عملت في تلك المهام قرابة 31 عاماً وكانت من أكثر المقدمات المعروفات برصانتهنّ.

ولفتت المعلومات المتداولة، إلى أن شويري تقدّمت بطلب من إدارة "تلفزيون لبنان" يتضمن بعض المطالب، وتنتظر حتى الأسبوع المقبل لتحديد مصيرها، فإما الاستقالة أو العودة عنها. ورفضت شويري في اتصال مع "الأخبار" التحدث عن خطواتها المستقبلية في التلفزيون، لافتة إلى أن الأيام القليلة ستحدّد مصيرها، مشيرة إلى أنها ستضع النقاط على الحروف وتكشف عن تفاصيل قراراتها الجديدة في الشاشة اللبنانية.