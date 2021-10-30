نجم ستار أكاديمي يُرزق بمولوده الثاني.. شاهدوا صوره الأولى

أعلن نجم "ستار أكاديي" الفنان محمد باش انه رزق بمولوده الثاني.

ونشر محمد صورا عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام وظهر وهو يحتضن الطفل مع ابنه أيمن وعلق قائلا: "هديتنا من عند الله ..أيان محمد باش .. يا رب يجعله سند لأمه كريستين ولأخوه أيمن. الحمدالله على الخلقة التامة والنعمة الزايدة… شكرًا لمباركاتكم الغالية ٢٨-١٠-٢٠٢١".

ومحمد متزوج من كريستين المر ورزق بمولوده الاول أيمن في كانون الأول 2019.