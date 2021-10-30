فنون ومشاهير

نجم ستار أكاديمي يُرزق بمولوده الثاني.. شاهدوا صوره الأولى

Lebanon 24
30-10-2021 | 08:00
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أعلن نجم "ستار أكاديي" الفنان محمد باش انه رزق بمولوده الثاني.

 

ونشر محمد صورا عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام وظهر وهو يحتضن الطفل مع ابنه أيمن وعلق قائلا: "هديتنا من عند الله ..أيان محمد باش .. يا رب يجعله سند لأمه كريستين ولأخوه أيمن. الحمدالله على الخلقة التامة والنعمة الزايدة… شكرًا لمباركاتكم الغالية ٢٨-١٠-٢٠٢١".

 

A post shared by Mohamad Bash | محمد باش (@mohamadbash)


 

ومحمد متزوج من كريستين المر ورزق بمولوده الاول أيمن في كانون الأول 2019.

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