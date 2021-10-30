فنون ومشاهير

للمرة الأولى ايميه صباح تُظهر طفليها "المشاغبيّن".. تعرفوا إليهما (صور)

Lebanon 24
30-10-2021 | 04:30
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نشرت الممثلة إيميه صياح صورا عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام لطفليها من زوجها فريد نجار، وبدت في غاية الانشغال في الإهتمام بهما بسبب مشاغبتهما في الحديقة العامة.

 

وحرصت ايميه على اخفاء ملامح الطفلين كيلي ماريا وتيو شربل وتصوير مشاغبتهما من دون إظهار ملامحهما بشكل واضح على الكاميرا، وكانت في غاية الانشغال بالركض خلفهما والاعتناء بهما، وكشفت انهما "مشاغبين" مع ايموجي لوجه ضاحك.

 

 
 
 
 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وتم تداولها عبر صفحات محبي ايميه وجمهورها وعبروا عن شوقهم الكبير لرؤية الطفلين وأثنوا على اهتمامها بهما وحرصها على اعطائهما كامل وقتها.

المصدر: لها
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