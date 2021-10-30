فنون ومشاهير

خسرت إحدى صديقاتها نتيجة حادث إرهابي.. جومانا مراد تتحدث عن التخلص من حياتها

Lebanon 24
30-10-2021 | 15:00
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روت الفنانة السورية جومانا مراد قصة تفكيرها في التخلُّص من حياتها، مبيّنةً أنّها فكرت في ذلك أكثر من مرة بسبب عاطفتها.
وأضافت جومانا مراد، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "واحد من الناس"، أنّها شخصية "دلوعة" و"عاطفية" وتتقمص الأفلام، وعندما فكَّرت في التخلص من حياتها تناولت "قرصين" من الدواء، ولكنها بقيت على قيد الحياة، وقام والديها بمعاتبتها بشدة بعد ذلك.

وأكدت جومانا مراد أنّها عاشت حالة نفسية صعبة؛ بسبب وفاة إحدى صديقاتها نتيجة حادث إرهابي، موضحةً أنّ هذا حدث في يوم جمعة وكانت تساعد الأطفال، وتخلص منها الإرهابيون بالاختباء في المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص.
وتحدثت الفنانة السورية أيضاً عن استطاعتها التغلب على الوحدة، بمساعدة الفنانتيْن نبيلة عبيد ونادية الجندي، مردفةً أنهما وقفا بجانبها في قرار الابتعاد عن الفن لفترة، كي تتفرغ لحياتها الخاصة.

وعقّبت بأنّها رأت الكثير من النجوم قد عاشوا حياة النجومية، ولكن كانت نهايتهم العيش في وحدة، ولذلك كانت حريصة على أن تكوِّن عائلة قبل فوات الأوان.
ونوهت جومانا مراد بأنَّ زوجها شجّعها على العودة للفن، ولكنّها كانت حريصة على أن تكون العودة بشكل أفضل، مبينةً أنها وطوال 7 سنوات الابتعاد، كانت تقوم بتربية أولادها وتهتم بزوجها، إضافة إلى القراءة التي تعشقها.
 
المصدر: لها
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