تامر حسني يحقق أرقاماً قياسية جديدة

طرح الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة "يا فرحة" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتي حقق بها أرقاماً قياسية في عدد المشاهدات، حتى أنها اقتربت من ثلاثة ملايين مشاهدة في يومين، ودخلت تريند اليوتيوب لأفضل الأغاني.وانهالت التعليقات من جمهور ومحبي تامر في الوطن العربي معبرين عن مدى إعجابهم بأغنيته الجديدة التي تنشر ألوانها روحاً إيجابية من السعادة والتفاؤل في النفوس.وضرب تامر أيضاً الأرقام القياسية بكونه مؤلف وملحن ومخرج الكليب لأغنيته، وهو ما لم يفعله أي مطرب آخر.وبهذا الكليب يُثبت تامر حسني أقدامه كمخرج من كليب لآخر، حيث سبق وأخرج كليبي "اختراع" و"صعبة" بالإضافة لكليبه الأخير "يا فرحة".