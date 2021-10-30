فنون ومشاهير

تامر حسني يحقق أرقاماً قياسية جديدة

Lebanon 24
30-10-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-880874-637712057904723381.jpg
Doc-P-880874-637712057904723381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرح الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة "يا فرحة" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتي حقق بها أرقاماً قياسية في عدد المشاهدات، حتى أنها اقتربت من ثلاثة ملايين مشاهدة في يومين، ودخلت تريند اليوتيوب لأفضل الأغاني.

وانهالت التعليقات من جمهور ومحبي تامر في الوطن العربي معبرين عن مدى إعجابهم بأغنيته الجديدة التي تنشر ألوانها روحاً إيجابية من السعادة والتفاؤل في النفوس.

وضرب تامر أيضاً الأرقام القياسية بكونه مؤلف وملحن ومخرج الكليب لأغنيته، وهو ما لم يفعله أي مطرب آخر.

وبهذا الكليب يُثبت تامر حسني أقدامه كمخرج من كليب لآخر، حيث سبق وأخرج كليبي "اختراع" و"صعبة" بالإضافة لكليبه الأخير "يا فرحة".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:37 | 2021-10-31
01:00 | 2021-10-31
00:00 | 2021-10-31
15:00 | 2021-10-30
12:00 | 2021-10-30
10:10 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website