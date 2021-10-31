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فنون ومشاهير
ممثل يتعرض لفقدان ذاكرة مؤقت.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
31-10-2021
|
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فجر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية له مفاجأة لجمهوره ومحبيه، حيث أعلن عن تعرضه منذ فترة لإصابة أدت إلى فقدان مؤقت للذاكرة.
وقال زكي، في تصريحاته: "تعرضت منذ شهور لوعكة صحية حيث انزلقت قدمي وسقطت على الأرض".
وأضاف: "ذهبت إلى المستشفى وتعرضت لفقدان مؤقت في الذاكرة، ولكن الحمد لله تحسنت حالتي بعدها على طول، وأنا بخير وبصحة جيدة".
وكان الدكتور أشرف زكي، قد أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، أنه تم عقد أول جلسة فى مجلس النواب للجنة الثقافة والإعلام، قائلاً: "قمنا بتعديل تشريعي، وهو الاهتمام بملف الفنانين والتأمين الصحي، بحضور نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وكان هناك استقبال حافل من أعضاء اللجنة مع طلباتنا وأضافوا لنا المزيد".
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس دولة في العالم يهتم بهذا الملف ورعاية أسر الفنانين، موضحاً أن هناك أعضاء في النقابة عاملين، وآخرين غير عاملين، لذلك صدر قرار من رئيس الهيئة العامة بأن الفنانين الذين لا يعملون في الدولة أيضًا يتمتعون بكارنيه التأمين الصحي.
وتابع أشرف زكي خلال المؤتمر، أنه لم يتصور أن هذا التعديل يتم بهذه السرعة، قائلاً: بطمن نفسي وبطمن زملائي أن هناك رئيساً يهتم بنا وبمصالحنا، تقديرًا من الرئاسة لدور الفنان في مصر، خاصة أننا فقدنا أساتذة قدموا العديد من الأعمال فى مصر.
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