ماريو باسيل في المستشفى.. ما السبب؟

تعرّض الممثل الكوميديّ ماريو باسيل لوعكة صحية استدعت إدخاله على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات بيروت، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة.ويروي الممثل ميشال أبو سليمان ما حصل في ذلك اليوم في حديث صحافي قائلاً "كنّا نهمّ لعقد اجتماع متعلق ببرنامج "SMI"، وإذ تحول تحرّكنا من دخول غرفة الاجتماع إلى دخول المستشفى". وتابع: "عشنا قلقاً كبيراً على صحّة ماريو، والحمد لله أصبح في حال أفضل وسيخرج من المستشفى بعد يومين".وكشف انه "تبيّن بحسب الفحوص أنه عانى التهاباً في البنكرياس".