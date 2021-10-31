فنون ومشاهير

بعد انفصال الممثل المصري عنها... الاعلامية اللبنانية الشهيرة تكشف: أوقف رقم هاتفي

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:00
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أصدرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بيانًا جديدًا صرّحت خلاله أن زوجها السابق الفنان مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم هاتفها الشخصي أثناء فترة إقامتها الحالية في بيروت.

وقالت عبر حسابها على تطبيق انستغرام، إن أثناء تواجدها في بيروت، قام مصطفى فهمي بإيقاف رقم هاتفها الشخصي الذي تتواصل من خلاله مع الجميع من مكتب "فودافون" في مدينة الغردقة.

وقالت فاتن في البيان: "جاءت هذه الخطوة في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً، وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا"


وطلبت فاتن موسى من الجميع عدم التواصل معها على هاتفها المصري لحين اقتناء رقمًا جديدًا.

وفاجأ الفنان مصطفى فهمي جمهوره منذ أيام بإنفصاله عن زوجته اللبنانية فاتن موسى بعد 6 سنوات من الزواج وقالت أن الطلاق تم غيابيًا دون علمها.
المصدر: نواعم
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