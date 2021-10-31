خطوبة إعلامي الـ"أم تي في"... تعرفوا إلى حبيبته! (صور)

شارك الاعلامي في قناة الـ"أم تي في" رياض طوق محبيه بنشره صورا عبر حسابه على "انستغرام، من خطبته يوم أمس من الانسة كريستال توتل، وسط حضور أهل الاعلام، وخصوصا الزملاء في القناة.