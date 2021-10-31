فنون ومشاهير

خطوبة إعلامي الـ"أم تي في"... تعرفوا إلى حبيبته! (صور)

Lebanon 24
31-10-2021 | 01:37
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شارك الاعلامي في قناة الـ"أم تي في" رياض طوق محبيه بنشره صورا عبر حسابه على "انستغرام، من خطبته يوم أمس من الانسة كريستال توتل، وسط حضور أهل الاعلام، وخصوصا الزملاء في القناة.
 
 
 
 
 
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زواج

رياض طوق

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