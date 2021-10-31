عمرو دياب برفقة فتاة لبنانية فائقة الجمال... ما نوع العلاقة بينهما؟

شارك الفنان المصري عمرو دياب الجمهور صورة حديثة له عبر انستغرام، من أحد المطاعم.

أما اللافت في الأمر، فهو ظهور فتاة جميلة جداص برفقة عمرو، وكانت تجلس إلى جانبه ويرتدي الإثنان اللون الأسود، كما بدى الإنسجام واضحاً بينهما.

واكتفى عمرو بالتعليق على الصورة بعنوان لإحدى أغنياته الحديثة "إتقل ورضي"، ما زاد حشرية الجمهور ما إذا كانت ستكون بطلة فيديو كليب الأغنية، كما زادت التعليقات على جمال الفتاة الأخآذ، ولفتها للأنظار.

والفتاة تدعى تارا واهب وهي لبنانية وتعمل في مجال الموسيقى والغناء.

واعادت يارا نشر الصورة عبر خاصية الستوري على انستغرام وارفقتها بقلوب، ما جعل الجمهوريتساءل عن نوع العلاقة بينهما.