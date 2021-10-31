فنون ومشاهير

عمرو دياب برفقة فتاة لبنانية فائقة الجمال... ما نوع العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
31-10-2021 | 05:15
A-
A+
Doc-P-881076-637712740801659628.jpg
Doc-P-881076-637712740801659628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك الفنان المصري عمرو دياب الجمهور صورة حديثة له عبر انستغرام، من أحد المطاعم.
 
أما اللافت في الأمر، فهو ظهور فتاة جميلة جداص برفقة عمرو، وكانت تجلس إلى جانبه ويرتدي الإثنان اللون الأسود، كما بدى الإنسجام واضحاً بينهما.
واكتفى عمرو بالتعليق على الصورة بعنوان لإحدى أغنياته الحديثة "إتقل ورضي"، ما زاد حشرية الجمهور ما إذا كانت ستكون بطلة فيديو كليب الأغنية، كما زادت التعليقات على جمال الفتاة الأخآذ، ولفتها للأنظار.
 
والفتاة تدعى تارا واهب وهي لبنانية وتعمل في مجال الموسيقى والغناء.
 
 
واعادت يارا نشر الصورة عبر خاصية الستوري على انستغرام وارفقتها بقلوب، ما جعل الجمهوريتساءل عن نوع العلاقة بينهما.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2021-10-31
04:41 | 2021-10-31
03:00 | 2021-10-31
01:37 | 2021-10-31
01:00 | 2021-10-31
00:00 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website