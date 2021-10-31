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فنون ومشاهير
بعد الحديث عن إجراءات قانونية ضدّ والد ياسمين صبري... مكتب أبو هشيمة يوضح
Lebanon 24
31-10-2021
|
15:00
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أصدر المكتب الإعلامي لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إصدار أي بيانات أو تصريحات من قبل رجل الأعمال أو مكتبه الإعلامي، بشأن والد زوجته الفنانة ياسمين صبري.
وأكد البيان الذي صدر من المكتب الإعلامي لرجل الأعمال، أن هذه الأمور ستظل عائلية، وحلها لا يمكن أن يكون عن طريق التراشق المتبادل عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المكتب الإعلامي للنائب أحمد أبو هشيمة أنه لم يعتد تناول الأمور الشخصية والعائلية عبر وسائل الإعلام، فهذه أمور لها قدسيتها وخصوصيتها.
وكان الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، قد رد على تصريحاتها عن علاقتها بأسرتها، والتي أكدت فيها أنه ليس هناك علاقة مع والدها نهائيا.
ونشر والدها صوراً من خطوبتها القديمة وقال: "بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت عندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره؟".
وأضاف: "أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها".
وتابع: "الكدب ده يبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان أن إخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟.
المصدر: لها
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